 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Генштаб Белоруссии заявил о непростой обстановке на границе с Украиной

Глава Генштаба Белоруссии Муравейко: обстановка на границе с Украиной непростая
Фото: gpkgovby / Telegram
Фото: gpkgovby / Telegram

Обстановка на границе Белоруссии с Украиной непростая, однако явных и «мощных» провокаций пока не было, заявил первый замглавы белорусского Минобороны, начальник Генштаба страны Павел Муравейко в эфире гостелеканала ОНТ.

«Я скажу, что обстановка непростая. Если пока явных провокаций мощных, резонансных не произошло, то это только благодаря тому здравому смыслу, который имеется на всех уровнях коммуникации и взаимодействия», — отметил он.

При этом, по словам Муравейко, четко видны «реальные вызовы, условия для того, чтобы произвести некие манипуляции». «Мы это видим, и мы держим руку на пульсе», — подчеркнул глава белорусского Генштаба.

Он рассказал, что в последние недели вблизи границы наблюдается «ничем не обоснованная и пока непонятная» активность со стороны Украины. В частности, в украинский город Овруч, расположенный недалеко от границы с Белоруссией, прибыл спецназ.

В Белоруссии заявили о появлении украинского спецназа на границе
Политика
Фото:gpk.gov.by

Кроме того, Муравейко сообщил о «передвижении войск, периодических полетах беспилотников типа «Байрактар» вблизи государственной границы», а также о «минировании и наращивании инженерных заграждений».

Минск в ответ вынужден перемещать на границу свои подразделения, «наращивать отдельные направления», готовиться к прикрытию, «двигать иногда артиллерию и быть способным отреагировать», отметил начальник Генштаба.

Накануне, 28 июня, Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что пограничные службы страны совместно с Минобороны усиливают защиту границы в связи с информацией о присутствии в приграничной зоне в Житомирской области Украины подразделений «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Белоруссия Украина граница дроны
Материалы по теме
В Белоруссии заявили о появлении украинского спецназа на границе
Политика
Белоруссия решила усилить защиту границы с Украиной из-за разведки РДК
Политика
Минск отправил «Полонез» к границе Украины из-за сведений о разведке РДК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Правительство продлило разрешение на экспорт бензина на июль Бизнес, 17:34
В Сербии у посольства Израиля полицейского ранили из арбалета Общество, 17:25
В сборной Франции показали новую маску сломавшего нос Мбаппе Спорт, 17:19
В Запорожье сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры Политика, 17:17
В частях Курской и Белгородской областей объявили тревогу Политика, 17:15
FourFourTwo включило грузинского вратаря в число лучших в мире Спорт, 17:02
Сбербанк подал к мужу Блиновской иск о банкротстве Бизнес, 16:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российская теннисистка выиграла второй турнир WTA за год Спорт, 16:58
Касаткина выиграла первый турнир WTA почти за два года Спорт, 16:47
МВФ выдвинул новые требования по борьбе с коррупцией для Украины Политика, 16:34
Генштаб Белоруссии заявил о непростой обстановке на границе с Украиной Политика, 16:27
Суперкомпьютер оценил шансы Дании в матче с Германией в 1/8 финала Евро Спорт, 16:16
Михаил Барышников рассказал о письмах отцу после побега из СССР Общество, 16:10
Италия и Германия сыграют первые матчи плей-офф. Что происходит на Евро Спорт, 16:10