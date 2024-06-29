Генштаб Белоруссии заявил о непростой обстановке на границе с Украиной

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Обстановка на границе Белоруссии с Украиной непростая, однако явных и «мощных» провокаций пока не было, заявил первый замглавы белорусского Минобороны, начальник Генштаба страны Павел Муравейко в эфире гостелеканала ОНТ.

«Я скажу, что обстановка непростая. Если пока явных провокаций мощных, резонансных не произошло, то это только благодаря тому здравому смыслу, который имеется на всех уровнях коммуникации и взаимодействия», — отметил он.

При этом, по словам Муравейко, четко видны «реальные вызовы, условия для того, чтобы произвести некие манипуляции». «Мы это видим, и мы держим руку на пульсе», — подчеркнул глава белорусского Генштаба.

Он рассказал, что в последние недели вблизи границы наблюдается «ничем не обоснованная и пока непонятная» активность со стороны Украины. В частности, в украинский город Овруч, расположенный недалеко от границы с Белоруссией, прибыл спецназ.

Кроме того, Муравейко сообщил о «передвижении войск, периодических полетах беспилотников типа «Байрактар» вблизи государственной границы», а также о «минировании и наращивании инженерных заграждений».

Минск в ответ вынужден перемещать на границу свои подразделения, «наращивать отдельные направления», готовиться к прикрытию, «двигать иногда артиллерию и быть способным отреагировать», отметил начальник Генштаба.

Накануне, 28 июня, Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что пограничные службы страны совместно с Минобороны усиливают защиту границы в связи с информацией о присутствии в приграничной зоне в Житомирской области Украины подразделений «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).