Генштаб Белоруссии заявил о непростой обстановке на границе с Украиной
Обстановка на границе Белоруссии с Украиной непростая, однако явных и «мощных» провокаций пока не было, заявил первый замглавы белорусского Минобороны, начальник Генштаба страны Павел Муравейко в эфире гостелеканала ОНТ.
«Я скажу, что обстановка непростая. Если пока явных провокаций мощных, резонансных не произошло, то это только благодаря тому здравому смыслу, который имеется на всех уровнях коммуникации и взаимодействия», — отметил он.
При этом, по словам Муравейко, четко видны «реальные вызовы, условия для того, чтобы произвести некие манипуляции». «Мы это видим, и мы держим руку на пульсе», — подчеркнул глава белорусского Генштаба.
Он рассказал, что в последние недели вблизи границы наблюдается «ничем не обоснованная и пока непонятная» активность со стороны Украины. В частности, в украинский город Овруч, расположенный недалеко от границы с Белоруссией, прибыл спецназ.
Кроме того, Муравейко сообщил о «передвижении войск, периодических полетах беспилотников типа «Байрактар» вблизи государственной границы», а также о «минировании и наращивании инженерных заграждений».
Минск в ответ вынужден перемещать на границу свои подразделения, «наращивать отдельные направления», готовиться к прикрытию, «двигать иногда артиллерию и быть способным отреагировать», отметил начальник Генштаба.
Накануне, 28 июня, Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что пограничные службы страны совместно с Минобороны усиливают защиту границы в связи с информацией о присутствии в приграничной зоне в Житомирской области Украины подразделений «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).
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