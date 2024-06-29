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Azur Air объяснила задержку вылета рейса Анталья — Москва на пять часов

Azur Air: рейс Анталья — Москва задержался на пять часов из-за дозаправки
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Вылет рейса из Антальи в Москву авиакомпании Azur Air задержался на пять часов из-за того, что самолету потребовалась дополнительная заправка, сообщили РБК в компании.

Boeing 767-300 вылетел в московский аэропорт Внуково в 12:37 мск. При этом запланирован вылет был на 7:25 мск.

«После выруливания самолета на точку запуска экипаж принял решение вернуться на стоянку для проведения дополнительного осмотра воздушного судна. <...> В ходе подготовки к вылету потребовалась дополнительная заправка воздушного судна топливом, после чего самолет был готов к полету», — пояснили в авиакомпании.

По данным онлайн-табло Внуково, по расписанию рейс должен был прибыть в Россию в 12:05 мск, теперь ожидаемое время прилета — 17:05 мск.

В Azur Air заверили, что во время проведения осмотра самолета и заправки экипаж «по запросу пассажиров предоставлял прохладительные напитки».

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Фото:Эдгар Брещанов / Global Look Press

Телеграм-канал Mash писал, что самолет не мог взлететь, так как у пилотов не получалось запустить двигатели. Пассажиры в это время находились на борту, кондиционер не работал. По информации Mash, от духоты двое взрослых и ребенок потеряли сознание.

Один из пассажиров рассказал телеграм-каналу, что самолет выехал на взлетно-посадочную полосу, когда двигатели удалось запустить, однако после этого они снова заглохли.

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