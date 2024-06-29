Голый мужчина избил двух женщин в Севастополе
Полиция Севастополя заявила, что проводит проверку по делу мужчины, избившего двух пожилых местных жительниц. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным местной полиции, сообщение о том, что неизвестный обнаженный мужчина избил двух пожилых женщин в районе Воронцовского рынка на востоке города, поступило утром 27 июня.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 34-летнего мужчину в неадекватном состоянии и передали его медикам. Потерпевшим также была оказана медицинская помощь.
По сообщению телеграм-канала Shot, одну из пострадавших пожилых доставили в больницу с переломом ноги. Агрессор напал также на двоих мужчин, которые дали ему отпор и вызвали сотрудников полиции.
«В настоящее время сотрудники ОМВД России по Нахимовскому району проводят по данному факту проверку. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении полиции.
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