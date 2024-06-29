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Общество ,  
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Голый мужчина избил двух женщин в Севастополе

Фото: МВД России
Фото: МВД России

Полиция Севастополя заявила, что проводит проверку по делу мужчины, избившего двух пожилых местных жительниц. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным местной полиции, сообщение о том, что неизвестный обнаженный мужчина избил двух пожилых женщин в районе Воронцовского рынка на востоке города, поступило утром 27 июня.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 34-летнего мужчину в неадекватном состоянии и передали его медикам. Потерпевшим также была оказана медицинская помощь.

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По сообщению телеграм-канала Shot, одну из пострадавших пожилых доставили в больницу с переломом ноги. Агрессор напал также на двоих мужчин, которые дали ему отпор и вызвали сотрудников полиции. 

«В настоящее время сотрудники ОМВД России по Нахимовскому району проводят по данному факту проверку. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении полиции.

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избиение полиция Севастополь задержание
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