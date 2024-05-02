МВД: полиция задержала подозреваемого в избиении школьницы в Люберцах

Полиция задержала подозреваемого в избиении школьницы в Люберцах

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Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении на девятилетнюю школьницу в Люберцах. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

«В городском округе Люберцы задержан подозреваемый в нападении на девятилетнюю девочку», — написала она.

По словам Волк, задержание произвели граждане, на глазах у которых произошло нападение.

«Однако в связи с тем, что злоумышленнику требовалась медицинская помощь, его отправили в больницу. Оттуда он был доставлен в полицию для проведения проверки», — уточнила пресс-секретарь.

Уголовное дело возбуждено по ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство).

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Люберцах неизвестный мужчина напал на девятилетнюю девочку, которая с группой других детей шла из школы домой.

По данным СК, 2 мая 2024 года девочка вместе с ровесниками возвращалась домой из школы, когда идущий навстречу мужчина нанес ей удар в область головы и носа. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия.

На причастность к совершению преступления проверяется мужчина 1999 года рождения, уточнили тогда в СК.