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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев рассказал о состоянии пострадавших от атаки 23 июня

Развожаев: в севастопольских больницах остаются 23 пациента, в том числе 3 детей
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В больницах Севастополя после атаки 23 июня остаются 23 пациента, в том числе трое детей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он написал, что 22 человека — 12 детей, 10 взрослых — были направлены в московские ведущие медучреждения, в том числе Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Московские врачи оценивают состояние 3 пациентов как стабильно тяжелое, 12 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 7 пациентов в состоянии легкой степени тяжести. 1 ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии», — написал губернатор.

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23 июня ВСУ ударили по северной части Севастополя. Одна из ракет из-за воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета» и взорвалась. Осколки снаряда и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

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Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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