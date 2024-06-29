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Бизнес ,  
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СУЭК продала два подразделения в сфере энергетики и логистики

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) продала свои энергетические и логистические подразделения. Об этом сообщает ТАСС по ссылкой на заявление компании.

СУЭК продала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), а также акционерное общество «Национальная транспортная компания». Покупателями выступили российские структуры, отметили в компании.

Сделки состоялись в рамках реструктуризации деятельности СУЭК. Продажа подразделений упростит их корпоративное управление и инвестиционное развитие, отметили в СУЭК. Сделки не повлияли на работу предприятий.

РБК обратился за комментарием к представителю СУЭК.

СУЭК — крупнейший в России производитель угля и один из ведущих продавцов теплоэнергии. В составе компании — 27 угольных шахт, разрезов и 27 электростанций. Она входит в пятерку ведущих поставщиков угля на мировой рынок. Против СУЭК действуют санкции США.

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Бизнес
Фото:Сергей Фомин / Global Look Press

В середине июня группа продала все свои портовые активы. Сделка включала в себя портовые терминалы компании в портах Мурманск, Ванино, Восточный и Туапсе. В СУЭК сообщили, что выход компании из портового бизнеса позволит сосредоточиться на ключевой сфере — добыче угля.

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