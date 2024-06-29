СК Подмосковья: в Балашихе завели уголовное дело после гибели людей при пожаре

СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело после гибели людей при пожаре в общежитии в Балашихе, сообщила в телеграм-канале пресс-служба управления СК по Московской области.

Уголовное дело завели по ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание по статье — до четырех лет лишения свободы.

«На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр», — говорится в сообщении ведомства.

Местная прокуратура взяла дело под свой контроль.

Огонь возник в общежитии на Керамической улице подмосковной Балашихи. МЧС обнаружило пятерых погибших в сгоревшей квартире на втором этаже. Из здания эвакуировали восемь человек, среди них два ребенка. В ликвидации пожара участвовали более 60 спасателей и 23 единицы техники.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что все погибшие — это граждане Центральной Азии. По данным канала, причиной возгорания стало короткое замыкание. ТАСС также сообщал, что пожар мог возникнуть из-за аварийного режима работы электросети.