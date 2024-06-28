Путин провел встречу с выпускниками Высшей школы управления РАНХиГС

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент поздравил выпускников с завершением обучения в составе шестого потока программы. Он также отметил, что проект стартовал в 2017 году, и буквально с самого начала его начали называть «школой губернаторов».

«Такое служение предполагает огромную ответственность, поэтому и требования к вам, к вашим коллегам, и доверие, и ожидания — самые высокие. Страна действительно рассчитывает на вас, на предельную собранность и дисциплину ради достижения общего результата», — сказал президент.

Высшая школа государственного управления РАНХиГС была создана в 2013 году, программа подготовки кадрового резерва («школа губернаторов») запустилась в 2017 году. Целью программы является подготовка кадрового резерва для государственных должностей федерального и регионального уровней. Собеседники РБК говорили, что из участников обучения федеральный центр выбирает в том числе кадры для назначения главами регионов. За семь лет в проекте приняли участие 463 человека, из которых 57 выпускников возглавили российские регионы, семеро заняли посты федеральных министров, а девять стали первыми заместителями федеральных министров.

Такие встречи проходят ежегодно, прошлая также состоялась в июле 2023 года.