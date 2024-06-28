В Крыму предупредили о распространении фейков от имени Аксенова

Сергей Аксенов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Злоумышленники распространяют фальшивые заявления, якобы сделанные в мессенджере Telegram от имени главы Республики Крым Сергея Аксенова, сообщил помощник главы Крыма Олег Крючков.

Он прикрепил скрин из группы в телеграм-канале, где глава Крыма якобы объявил эвакуацию жителей в связи с ракетной опасностью.

Крючков призвал крымчан соблюдать «информационную гигиену».

Это не первый случай распространения фейков на территории Крыма.

Так, в сентябре 2023 года в социальных сетях был распространен приказ Аксенова об эвакуации жителей с полуострова в связи с «нарастающей угрозой» и «последующим переходом Крыма в юрисдикцию Украины».