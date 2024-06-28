В Крыму предупредили о распространении фейков от имени Аксенова
Злоумышленники распространяют фальшивые заявления, якобы сделанные в мессенджере Telegram от имени главы Республики Крым Сергея Аксенова, сообщил помощник главы Крыма Олег Крючков.
Он прикрепил скрин из группы в телеграм-канале, где глава Крыма якобы объявил эвакуацию жителей в связи с ракетной опасностью.
Крючков призвал крымчан соблюдать «информационную гигиену».
Это не первый случай распространения фейков на территории Крыма.
Так, в сентябре 2023 года в социальных сетях был распространен приказ Аксенова об эвакуации жителей с полуострова в связи с «нарастающей угрозой» и «последующим переходом Крыма в юрисдикцию Украины».
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