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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму предупредили о распространении фейков от имени Аксенова

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Злоумышленники распространяют фальшивые заявления, якобы сделанные в мессенджере Telegram от имени главы Республики Крым Сергея Аксенова, сообщил помощник главы Крыма Олег Крючков.

Он прикрепил скрин из группы в телеграм-канале, где глава Крыма якобы объявил эвакуацию жителей в связи с ракетной опасностью.

Крючков призвал крымчан соблюдать «информационную гигиену».

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Политика

Это не первый случай распространения фейков на территории Крыма.

Так, в сентябре 2023 года в социальных сетях был распространен приказ Аксенова об эвакуации жителей с полуострова в связи с «нарастающей угрозой» и «последующим переходом Крыма в юрисдикцию Украины».

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Сергей Аксенов

глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
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