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Менеджер назвал причину смерти автора песни Butterfly

Вокалист группы Crazy Town Сет Бинзер умер от передозировки наркотиков
Сет Бинзер (Shifty Shellshock) и Хауи Хабберман
Сет Бинзер (Shifty Shellshock) и Хауи Хабберман (Фото: howie.hubberman / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Вокалист рок-группы Crazy Town Сет Бинзер, также известный под псевдонимом Shifty Shellshock, умер от передозировки наркотиков, сообщил People менеджер музыкального коллектива Хауи Хабберман.

По словам менеджера, Бинзер пытался побороть наркотическую зависимость.

Музыканта нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе 25 июня. Ему было 49 лет.

Бинзер основал Crazy Town в 1995 году вместе с продюсером и рэпером Бретом Мазуром. Сначала группа называлась Brimstone Sluggers. В 2000 году музыканты выпустили песню Butterfly, в которой использовали фрагмент композиции Red Hot Chili Peppers «Pretty Little Ditty».

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Сет Бинзер

Трек стал международным хитом, заняв первые места в хит-парадах разных стран. В 2001 году он возглавил рейтинг наиболее популярных в США песен по версии Billboard.

Всего Crazy Town выпустила три альбома — The Gift of Game (1999), Darkhorse (2002) и The Brimstone Sluggers (2015).

Бинзер также боролся с алкогольной зависимостью, портал TMZ писал, что в 2012 году он впал в кому и какое-то время провел в больнице. В апреле 2023 года музыканта арестовали за пьяное вождение через несколько дней после того, как он подрался с другим артистом.

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Теги
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