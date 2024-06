Умер один из авторов песни Butterfly

Вокалисту Crazy Town было 49 лет. Группа известна благодаря хиту начала 2000-х Butterfly

Сет Бинзер (Фото: Jerod Harris / Getty Images)

Фронтмена группы Crazy Town Сета Бинзера, более известного под псевдонимом Shifty Shellshock, нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе, следует из данных судебно-медицинской экспертизы.

Причина смерти не уточняется. Музыканту было 49 лет.

Бинзер основал Crazy Town в 1995 году вместе с продюсером и рэпером Бретом Мазуром, сначала группа называлась Brimstone Sluggers. В 2000 году музыканты выпустили песню Butterfly, в которой использовали фрагмент композиции Red Hot Chili Peppers Pretty Little Ditty.

Трек стал международным хитом, заняв первые места в хит-парадах разных стран. В 2001 году он возглавил рейтинг журнала Billboard наиболее популярных в США песен.

Всего Crazy Town выпустила три альбома — The Gift of Game (1999), Darkhorse (2002), The Brimstone Sluggers (2015).

Бинзер боролся с наркотической и алкогольной зависимостью, портал TMZ писал, что в 2012 году он впал в кому и какое-то время провел в больнице. В прошлом апреле Бинзера арестовывали за пьяное вождение через несколько дней после того, как он подрался с другим музыкантом.