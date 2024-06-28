Поджигателю общежития в Москве, где погибли семеро, дали пожизненное

Суд дал пожизненное за поджог общежития в центре Москвы, где погибли 7 человек

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Коллегия присяжных вердиктом приговорила к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима мужчину, который в феврале 2023 года устроил поджог общежития в центре Москвы, что привело к гибели семи человек. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Вердикт вынесли в отношении 60-летнего ранее судимого Юрия Хомченко. Присяжные согласились с доводами обвинения, согласно которым, тот, будучи пьяным, устроил пожар на пятом этаже дома по улице Международная, где находилось общежитие. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован, уточнили в прокуратуре.

Дело в отношении Хомченко было возбуждено по статьям 30 и 105 Уголовного кодекса (покушение на убийство 12 лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом), статьям 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц), 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

По версии следствия, Хомченко был недоволен шумом из соседней квартиры. Он разместил на пороге мешок со своими вещами, который облил горючей жидкостью и поджег. Мужчина проверил, что мешок загорелся, и сбежал с места преступления.

В возникшем пожаре погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще двое жильцов получили тяжкий вред здоровью, пятерым был причинен легкий вред. Пострадавшие подали к фигуранту иски, с него взыскали 15 млн руб.