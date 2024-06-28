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В Подмосковье во время трюка на инспектора ГИБДД упала машина

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В подмосковной Ивантеевке служебный автомобиль упал на инспектора ГИБДД во время показательных выступлений профессиональной пилотажной группы «Каскад», сообщили РБК в пресс-службе МВД по Москве.

«Во время демонстрации профессиональных умений Центра профессиональной подготовки Госавтоинспекции <...> произошел несчастный случай. Один из участников получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Служебные машины демонстрировали трюки — проезжали «на боку» на двух колеса мимо сотрудников ГИБДД, которые расположились на земле. Однако один из автомобилей упал на инспектора и протащил его несколько метров по земле.

Несчастный случай произошел 28 июня. Мужчине оказали необходимую медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни и здоровья нет, уточнили в пресс-службе.

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