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Технологии и медиа ,  
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В «Google переводчике» появились удмуртский, чеченский и бурятский языки

В Google Translate добавили 110 новых языков
Фото: Valentin Wolf / Global look Press
Фото: Valentin Wolf / Global look Press

Онлайн-переводчик от компании Google пополнился 110 новыми языками, говорится в сообщении в блоге американской корпорации.

Обновление стало крупнейшим в истории существования переводчика, отметили разработчики. Теперь платформа поддерживает 243 языка.

В частности, для перевода стали доступны кантонский диалект китайского языка, креольские языки, индоарийские авадхи и марвади, а также тибетский, северносаамский, бретонский и другие. На 13 языках из числа добавленных в сервис говорят в России: это аварский, башкирский, бурятский, чеченский, чувашский, осетинский, удмуртский, чукотский, тувинский, якутский, крымско-татарский, коми и луговомарийский языки.

В Google отметили, что на добавленных языках говорят 614 млн человек, или 8% населения мира. Все языки уже доступны пользователям на главной странице сервиса.

Google исправила «ошибку» во фразе про россиян в переводчике
Технологии и медиа
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Систему обучали при помощи искусственного интеллекта — крупной языковой модели PaLM, пояснили в Google. Эта модель лучше всего справилась с близкими друг к другу языками, например с «близкими к хинди, такими как авадхи и марвади, а также французскими креольскими языками, такими как сейшельский креольский и маврикийский креольский», рассказали в компании.

Google запустила собственный переводчик в 2006 году. К 2016 году его ежедневно использовали более 500 млн человек по всему миру. К марту 2021 года число скачиваний мобильного приложения сервиса превысило 1 млрд.

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