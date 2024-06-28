Смошенничавшего на выборах главу Цимлянского района посадили на 3 года

Владимир Светличный (Фото: Администрация Цимлянского района)

Цимлянский районный суд в Ростовской области вынес приговор бывшему главе районной администрации Владимиру Светличному за превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Светличного признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями — ч. 1 ст. 285, а также в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности — п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса.

Путем частичного сложения наказаний окончательно экс-главе Цимлянского района назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему запретили занимать должности на госслужбе в течение одного года.

В середине августа 2023 года Светличного задержали и потом арестовали. При этом за несколько дней до этого он объявил, что собирается пойти добровольцем для участия в военной операции на Украине. «Это осознанное решение — не просто какая-то пиар-кампания. Туда не идут просто пропиариться», — объяснил он тогда свое решение.

Уголовное дело против бывшего главы района было заведено по нескольким эпизодам. Например, Светличный знал о завышении стоимости контракта по ремонту краеведческого музея, но не принял никаких мер для возврата денег. В итоге из-за его бездействия директор строительный компании, которая занималась капремонтом, похитила около 18,5 млн руб., пишет издание «Блокнот Ростов».

Кроме того, Светличного подозревали в махинациях при проведении выборов на должность главы администрации Цимлянского района. Он давал своему подчиненному незаконные указания, которые гарантировали, что Светличного снова назначат на эту должность. Например, были привлечены технические кандидаты. Также Светличному предоставили ответы на тестовое задание, результаты которого учитывают при выборе кандидата на этот пост.