 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Смошенничавшего на выборах главу Цимлянского района посадили на 3 года

Собиравшегося на Украину главу района в Ростовской области приговорили к 3 годам
Владимир Светличный
Владимир Светличный (Фото: Администрация Цимлянского района)

Цимлянский районный суд в Ростовской области вынес приговор бывшему главе районной администрации Владимиру Светличному за превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Светличного признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями — ч. 1 ст. 285, а также в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности — п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса.

Путем частичного сложения наказаний окончательно экс-главе Цимлянского района назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему запретили занимать должности на госслужбе в течение одного года.

Собравшегося на СВО главу района в Ростовской области арестовали
Политика
Владимир Светличный

В середине августа 2023 года Светличного задержали и потом арестовали. При этом за несколько дней до этого он объявил, что собирается пойти добровольцем для участия в военной операции на Украине. «Это осознанное решение — не просто какая-то пиар-кампания. Туда не идут просто пропиариться», — объяснил он тогда свое решение.

Уголовное дело против бывшего главы района было заведено по нескольким эпизодам. Например, Светличный знал о завышении стоимости контракта по ремонту краеведческого музея, но не принял никаких мер для возврата денег. В итоге из-за его бездействия директор строительный компании, которая занималась капремонтом, похитила около 18,5 млн руб., пишет издание «Блокнот Ростов».

Кроме того, Светличного подозревали в махинациях при проведении выборов на должность главы администрации Цимлянского района. Он давал своему подчиненному незаконные указания, которые гарантировали, что Светличного снова назначат на эту должность. Например, были привлечены технические кандидаты. Также Светличному предоставили ответы на тестовое задание, результаты которого учитывают при выборе кандидата на этот пост.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Ростовская область глава администрации приговор превышение полномочий злоупотребление полномочиями
Материалы по теме
Вице-мэра Орла задержали по делу перевозчиков
Политика
Суд приговорил академика к пяти годам условно по делу о хищении ₽168 млн
Общество
Мосгорсуд проверит законность приговора экс-министру Абызову
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
В Подмосковье во время трюка на инспектора ГИБДД упала машина Общество, 15:32
Поджигателю общежития в Москве, где погибли семеро, дали пожизненное Общество, 15:27
Минск отправил «Полонез» к границе Украины из-за сведений о разведке РДК Политика, 15:21
ЕС ввел санкции против «Трансконтейнера» и основателя Erich Krause Политика, 15:19
В «Google переводчике» появились удмуртский, чеченский и бурятский языки Технологии и медиа, 15:17
Потенциальные покупатели оценили возможность взять ипотеку после 1 июля Недвижимость, 15:15
Минобороны сообщило о взятии Раздоловки в ДНР Политика, 15:09
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Ракова сообщила о запуске новых ИИ-сервисов для рентгенологов Город, 15:08
Чем проекты комплексного развития территорий в Москве выгодны инвесторам Pro, 15:08
Суд приостановил работу «Кухни на районе» после массового отравления Бизнес, 15:08
Опасность ракетной атаки на Белгородскую область продлилась 17 минут Политика, 15:07
IIHF не упомянула россиян среди лучших европейцев перед драфтом НХЛ Спорт, 14:57
Спрос на бюджетные участки без подряда в Подмосковье вырос на 60% Недвижимость, 14:48
Суперкомпьютер назвал фаворитов в матчах 1/8 финала Евро Спорт, 14:45