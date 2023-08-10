Собравшегося на СВО главу района в Ростовской области арестовали

Владимир Светличный (Фото: Владимир Светличный / VK)

Цимлянский районный суд арестовал главу Цимлянского района Ростовской области Владимира Светличного, который объявил, что поедет добровольцем в зону специальной военной операции на Украине.

Однако суд поддержал ходатайство следствия и отправил Светличного в СИЗО до 6 октября. Его подозревают в превышении служебных полномочий из корыстных побуждений.

Ранее Светличный заявил, что собирается записаться в армию добровольцем. В обращении к жителям района 57-летний Светличный сообщил, что уже написал заявление в военкомат и получил одобрение.

При этом он уточнил, что пока остается главой администрации, как минимум до единого дня голосования 11 сентября: за его отставку должны проголосовать депутаты, и кому-то нужно передать дела.

«Десантники говорят: «Никто, кроме нас». Я сам себе задал вопрос: «Если не я, то кто?» Вот и всё. Я хочу, чтобы это всё быстрее закончилось. Тоже хотелось бы свой вклад внести. Хотя можно и здесь помогать фронту. Ну я решил, что мне надо через это пройти», — пояснил Светличный свои мотивы в беседе с корреспондентом «Ростов-на Дону Онлайн».

«Это осознанное решение — не просто какая-то пиар-кампания. Туда не идут просто пропиариться», — уточнил он.

В июне президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий правовые гарантии освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Согласно закону гарантии будут распространяться на лиц, совершивших до дня вступления этого закона в силу преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых ведется предварительное расследование.