FATF исключила Турцию и Ямайку из серого списка и добавила туда Монако

Фото: theFATF / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) исключила Турцию и Ямайку из серого списка. Об этом сообщается на сайте FATF.

Серый список FATF — перечень юрисдикций со слабыми режимами ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма), которые «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков. Они находятся на усиленном мониторинге группы, но при этом взяли на себя обязательства оперативно исправить возможные недостатки, скорректировать национальное антиотмывочное законодательство.

«FATF приветствует значительный прогресс Турции в совершенствовании своих мер ПОД/ФТ. Турция повысила эффективность [этих мер] для выполнения обязательств по своему плану действий в отношении стратегических недостатков, выявленных FATF в октябре 2021 года», — говорится в сообщении.

Та же формулировка приводится в качестве обоснования для исключения Ямайки из серого списка, но там речь идет о недостатках, выявленных в феврале 2020 года.

При этом в серый список попали Монако и Венесуэла.

Антиотмывочные рекомендации FATF соблюдают около 190 государств и территорий, но участниками международной группы являются 37 стран, включая Россию. В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в объединении. Однако Россию в черный или серый список включать не стали.