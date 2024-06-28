 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

FATF исключила Турцию и Ямайку из серого списка и добавила туда Монако

Фото: theFATF / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: theFATF / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) исключила Турцию и Ямайку из серого списка. Об этом сообщается на сайте FATF.

Серый список FATF — перечень юрисдикций со слабыми режимами ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма), которые «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков. Они находятся на усиленном мониторинге группы, но при этом взяли на себя обязательства оперативно исправить возможные недостатки, скорректировать национальное антиотмывочное законодательство.

«FATF приветствует значительный прогресс Турции в совершенствовании своих мер ПОД/ФТ. Турция повысила эффективность [этих мер] для выполнения обязательств по своему плану действий в отношении стратегических недостатков, выявленных FATF в октябре 2021 года», — говорится в сообщении.

Та же формулировка приводится в качестве обоснования для исключения Ямайки из серого списка, но там речь идет о недостатках, выявленных в феврале 2020 года.

При этом в серый список попали Монако и Венесуэла.

Антиотмывочные рекомендации FATF соблюдают около 190 государств и территорий, но участниками международной группы являются 37 стран, включая Россию. В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в объединении. Однако Россию в черный или серый список включать не стали.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
FATF Турция Ямайка Монако отмывание денег Венесуэла
Материалы по теме
России снизили рейтинг FATF из-за недостатков в регулировании криптовалют
Финансы
Росфинмониторинг отметил отсутствие у FATF вопросов к списку экстремистов
Политика
Финразведка увидела риски для рейтинга России в FATF из-за криптовалют
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
На кого демократы могут сменить Байдена после неудачных теледебатов Политика, 14:05
Суд в Гааге приостановил процесс выдачи ордера на арест Нетаньяху Политика, 14:01
Черчесову не понравилось, что журналист задал ему вопрос на казахском Спорт, 13:56
FATF исключила Турцию и Ямайку из серого списка и добавила туда Монако Финансы, 13:53
«Заражение эмоциями»: почему быть добрым выгодно — Fast Company Pro, 13:44
РЖД запустили лист ожидания для билетов на поезда дальнего следования Общество, 13:43
AFP узнало, что Киев подталкивает ЕС к созданию бесполетной зоны Политика, 13:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Что будет с рынком новостроек после 1 июля. Прогнозы застройщиков Недвижимость, 13:35
Российские теннисисты узнали соперников в первом круге Уимблдона Спорт, 13:29
«Сбер» открыл первые полноценные офисы в Донбассе Финансы, 13:27
ПВО сбили воздушный шар над Белгородской областью Политика, 13:16
Как приумножить кадры и привлечь инвесторов Отрасли, 13:13
Центр «зеленого кольца»: каким будет новый жилой район City Bay РБК и City Bay, 13:12
Адвокат заявил, что следствие знает о местонахождении Блиновского Общество, 13:11