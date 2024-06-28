FATF исключила Турцию и Ямайку из серого списка и добавила туда Монако
Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) исключила Турцию и Ямайку из серого списка. Об этом сообщается на сайте FATF.
Серый список FATF — перечень юрисдикций со слабыми режимами ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма), которые «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков. Они находятся на усиленном мониторинге группы, но при этом взяли на себя обязательства оперативно исправить возможные недостатки, скорректировать национальное антиотмывочное законодательство.
«FATF приветствует значительный прогресс Турции в совершенствовании своих мер ПОД/ФТ. Турция повысила эффективность [этих мер] для выполнения обязательств по своему плану действий в отношении стратегических недостатков, выявленных FATF в октябре 2021 года», — говорится в сообщении.
Та же формулировка приводится в качестве обоснования для исключения Ямайки из серого списка, но там речь идет о недостатках, выявленных в феврале 2020 года.
При этом в серый список попали Монако и Венесуэла.
Антиотмывочные рекомендации FATF соблюдают около 190 государств и территорий, но участниками международной группы являются 37 стран, включая Россию. В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в объединении. Однако Россию в черный или серый список включать не стали.
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