Кремль счел внутренним делом Франции падение популярности партии Макрона

Эмманюэль Макрон (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

Кремль следит за предвыборной кампанией во Франции, однако изменение популярности политических сил — это внутреннее дело страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно [следим]. Франция — это одна из крупнейших стран Европы, и, конечно, исход избирательной кампании представляет для нас интерес. Поэтому мы наблюдаем за тем, что происходит, мы видим, есть динамика, связанная с потерей популярности у одних политических сил с ростом популярности у других политических сил, но, опять же, это внутреннее дело Франции», — сказал пресс-секретарь президента.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 июня объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты парламента страны. Это произошло после оглашения предварительных итогов выборов в Европарламент. По итогам голосования победу во Франции одержало ультраправое «Национальное объединение» Жордана Барделлы (сменил Марин Ле Пен во главе партии в ноябре 2022 года).

«Национальное объединение» набрало 31,5% голосов, что почти в два раза выше результата коалиции Besoin d’Europe (14,5%) куда входит партия Макрона «Возрождение».

Досрочные выборы в Нацсобрание Франции пройдут 30 июня и 7 июля. По мнению французского президента, планы как ультраправых, так и ультралевых политических блоков, сложившихся перед ними, могут спровоцировать гражданскую войну. Хотя «Национальное объединение» и «Непокоренная Франция» (вошла в «Новый народный фронт») реагируют на реальные проблемы людей, связанные с отсутствием признания или безопасности, они усиливают конфликты, считает глава государства.

Лидеры упомянутых партий раскритиковали слова Макрона.Ужесточение им риторики «отражает последнюю отчаянную попытку привлечь на свою сторону избирателей», поскольку его центристская партия уступает в опросах в преддверии первого тура выборов (30 июня), писал Bloomberg. Так, согласно последнему опросу Ifop, на данный момент лидирует «Национальное объединение» (36% голосов), на втором месте — «Новый народный фронт» (29,5%). Президентская коалиция набрала 20,5% голосов.