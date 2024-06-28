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В Одессе прозвучал взрыв, сообщают «Суспiльне», «Страна» и ТСН.

Все издания сообщили о взрыве в 11:46 мск. На тот момент на всей территории региона была объявлена воздушная тревога. Сигналы продолжают звучать, также опасность объявлена в Кировоградской и Николаевской областях и в некоторых районах Днепропетровской и Харьковской областей.

Глава областной администрации Олег Кипер призвал жителей Одессы и соседнего района не покидать укрытия.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.