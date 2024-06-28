 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Одессе прозвучал взрыв

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Одессе прозвучал взрыв, сообщают «Суспiльне», «Страна» и ТСН.

Все издания сообщили о взрыве в 11:46 мск. На тот момент на всей территории региона была объявлена воздушная тревога. Сигналы продолжают звучать, также опасность объявлена в Кировоградской и Николаевской областях и в некоторых районах Днепропетровской и Харьковской областей.

Глава областной администрации Олег Кипер призвал жителей Одессы и соседнего района не покидать укрытия.

В Киеве прозвучал взрыв
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Одесса взрыв Военная операция на Украине Украина
Материалы по теме
Власти Одессы сообщили о ночном ракетном ударе
Политика
В Одессе прогремел взрыв
Политика
Удар в Одесской области пришелся по прибрежной зоне
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
На кого демократы могут сменить Байдена после неудачных теледебатов Политика, 14:05
Суд в Гааге приостановил процесс выдачи ордера на арест Нетаньяху Политика, 14:01
Черчесову не понравилось, что журналист задал ему вопрос на казахском Спорт, 13:56
FATF исключила Турцию и Ямайку из серого списка и добавила туда Монако Финансы, 13:53
«Заражение эмоциями»: почему быть добрым выгодно — Fast Company Pro, 13:44
РЖД запустили лист ожидания для билетов на поезда дальнего следования Общество, 13:43
AFP узнало, что Киев подталкивает ЕС к созданию бесполетной зоны Политика, 13:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Что будет с рынком новостроек после 1 июля. Прогнозы застройщиков Недвижимость, 13:35
Российские теннисисты узнали соперников в первом круге Уимблдона Спорт, 13:29
«Сбер» открыл первые полноценные офисы в Донбассе Финансы, 13:27
ПВО сбили воздушный шар над Белгородской областью Политика, 13:16
Как приумножить кадры и привлечь инвесторов Отрасли, 13:13
Центр «зеленого кольца»: каким будет новый жилой район City Bay РБК и City Bay, 13:12
Адвокат заявил, что следствие знает о местонахождении Блиновского Общество, 13:11