В Одессе прозвучал взрыв
В Одессе прозвучал взрыв, сообщают «Суспiльне», «Страна» и ТСН.
Все издания сообщили о взрыве в 11:46 мск. На тот момент на всей территории региона была объявлена воздушная тревога. Сигналы продолжают звучать, также опасность объявлена в Кировоградской и Николаевской областях и в некоторых районах Днепропетровской и Харьковской областей.
Глава областной администрации Олег Кипер призвал жителей Одессы и соседнего района не покидать укрытия.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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