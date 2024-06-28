Трамп и Байден упомянули Путина по семь раз во время дебатов

Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Во время первых президентских дебатов бывший и действующий президенты США Дональд Трамп и Джо Байден по семь раз упомянули лидера России Владимира Путина. При этом в ходе выступления Трамп 16 раз упомянул Россию, а Байден — ни разу.

В частности, ведущий дебатов спросил, приемлемы ли требования Путина к Украине относительно мирного урегулирования. Трамп заявил, что если бы у США был президент, которого бы уважал Путин, то конфликта на Украине не случилось бы. Бывший американский лидер отметил, что сможет разрешить противостояние между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским до того, как вступит в должность главы США, если его изберут.

Байден в ответ назвал Путина «военным преступником» и добавил, что в случае победы России на Украине под угрозой окажутся Польша, Белоруссия и страны НАТО.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня в студии CNN в Атланте (штат Джорджия). Согласно результатам опроса телеканала, 67% зрителей посчитали победителем республиканца, 33% — демократа. По данным телеканала, представители и спонсоры Демократической партии назвали невыразительным и бессвязным выступление Байдена и задумались о замене кандидата на предстоящих президентских выборах.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября. Формально Демократическая и Республиканская партии еще не выдвинули в качестве своих кандидатов Байдена и Трампа, однако ожидается, что именно они станут главными соперниками в борьбе за этот пост.