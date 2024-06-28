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Тишковец пообещал москвичам жару, которой не было больше 100 лет

Синоптики пообещали москвичам жару в июле выше 30 градусов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В июле в Москве ожидается жара, которой не было более 100 лет, температура может достигнуть плюс 34 градусов. Об этом сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Июль начнется с жары, которой в Москве не было более века», — заявил Тишковец. В понедельник, 1 июля, пик жары может дойти до плюс 30–33 градусов, побив рекорд 1898 года, когда было плюс 32,6 градуса.

2 июля максимальная температура составит плюс 34 градуса. В этот день может быть побит рекорд 1890 года, когда было плюс 31,9 градуса, отметил синоптик.

Ливни с грозой будут вечером 3 июля, при этом температура днем достигнет плюс 33 градусов. «Она тоже может побить рекорд 1917 года в плюс 32,2 градуса», — подчеркнул Тишковец.

Кроме того, москвичей ожидают тропические ночи — не ниже плюс 15–20 градусов. Наибольшая температура поверхности воды будет на реке Ока у Серпухова — плюс 23 градуса, на остальных реках — плюс 14–21 градус.

Что касается погоды на оставшиеся дни июня, то в пятницу, 28 июня, москвичей ожидает температура до плюс 27–30 градусов, а в выходные — до плюс 29–32 градусов. При этом могут быть дожди, отметил синоптик.

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Фото:Александр Легкий / Global Look Press

О 30-градусной жаре и выше, которая ждет жителей столицы в июле, также рассказала РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Мы ждем, что с первых чисел июля в Москве температура воздуха достигнет отметки плюс 30 градусов и даже превысит плюс 30 градусов. Не исключено, что 2 июля в Москве температура приблизится к абсолютному максимуму либо что абсолютный максимум будет перекрыт», — сообщила синоптик.

Как она объяснила, это связано с тем, что воздух по периферии антициклона будет поступать практически с Балкан, а там температура высокая. «И этот и без того жаркий воздух при условиях ясного неба и длинного светового дня еще раскалится, температура достигнет рекордных значений», — добавила Позднякова. Она предупредила, что такая экстремальная жара может быть не очень благоприятна для пожилых и метеозависимых людей.

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Теги
Погода погода в Москве Москва жара Евгений Тишковец новости
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