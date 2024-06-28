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Помятые машины: как в аэропорту Дели рухнула часть крыши

Кадры из аэропорта Дели с рухнувшей крышей

Помятые машины: как в аэропорту Дели рухнула часть крыши
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Часть крыши в аэропорту Дели обрушилась из-за сильного ливня. Один человек погиб, еще 8 пострадали, также обломками завалило несколько автомобилей. Из-за этого были приостановлены вылеты из терминала 1.

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Теги
Индия крыша обрушение
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Один человек погиб после обрушения части крыши в аэропорту в Индии
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