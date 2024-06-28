 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Один человек погиб после обрушения части крыши в аэропорту в Индии

В аэропорту Нью-Дели часть крыши рухнула и задавила несколько машин

Один человек погиб после обрушения части крыши в аэропорту в Индии
Video

В Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели из-за сильного дождя обрушилась часть крыши Терминала 1, в результате чего один человек погиб, еще шестеро пострадали. Об этом пишет газета The Times of India.

«Из-за сильного дождя, начавшегося сегодня рано утром, примерно в 5:00 обрушилась часть крыши на площадке вылета Терминала 1 аэропорта Дели. Сообщается о пострадавших, сотрудники экстренных служб работают над тем, чтобы оказать пострадавшим всю необходимую помощь и медицинскую помощь», — говорится в заявлении администрации аэропорта.

При обрушении крыши после торнадо в США погиб один человек
Общество

Все вылеты из Терминала 1 были временно приостановлены, а стойки регистрации закрыты. Однако на прибытие рейсов инцидент не повлиял. Также на время было прекращено движение от станции метро Delhi Aerocity до Терминала 1.

Как отмечает The Times of India, помимо крыши, рухнули еще и опорные балки. Все это упало на автомобили, в том числе такси, которые были припаркованы у аэропорта. В итоге несколько человек «оказались в ловушке»: из шестерых пострадавших одного человека вытащили из машины, на которую упала железная балка, еще одного человека достали мертвым. Всех пострадавших госпитализировали.

Кадры с места пожара в Ярославской области

На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту

Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки

В Москве открыли первые Центры ментального здоровья

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Индия аэропорты обрушение крыши Нью-Дели
Материалы по теме
В Мексике крыша церкви обрушилась во время крещения
Общество
В Финляндии крыша ТЦ обрушилась из-за птичьего помета
Общество
В Париже с мельницы кабаре «Мулен Руж» рухнули лопасти
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
Путин призвал выпускников самореализовываться Политика, 09:27
Маск назвал дебаты «подготовкой к замене» Байдена Политика, 09:24
Казахстанская биржа обсудит исключение Мосбиржи из числа ее акционеров Финансы, 09:21
ВВП Гайаны растет быстрее всех в мире, но жители живут все хуже. Почему Pro, 09:16
Ректор Литинститута — РБК: «Запреты и цензура ничего хорошего не дадут» Общество, 09:00
Ректор литинститута назвал отвратительной практику доносов Общество, 09:00
Где соврали Байден и Трамп на дебатах Политика, 08:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В России меняется подход к крупным нарушениям на таможне. В чем суть Pro, 08:53
Один человек погиб после обрушения части крыши в аэропорту в Индии Общество, 08:53
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 08:39
Производитель аналога «Оземпика» официально раскрыл планы провести IPO Инвестиции, 08:30
Дебаты Трампа и Байдена менее чем за 5 минут. Видео Политика, 08:29
NBC узнал о планах США по эвакуации в случае войны Израиля с Ливаном Политика, 08:24
Как курс рубля и выборы в США повлияют на акции российских нефтяников Pro, 08:16