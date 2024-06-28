Один человек погиб после обрушения части крыши в аэропорту в Индии
В Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели из-за сильного дождя обрушилась часть крыши Терминала 1, в результате чего один человек погиб, еще шестеро пострадали. Об этом пишет газета The Times of India.
«Из-за сильного дождя, начавшегося сегодня рано утром, примерно в 5:00 обрушилась часть крыши на площадке вылета Терминала 1 аэропорта Дели. Сообщается о пострадавших, сотрудники экстренных служб работают над тем, чтобы оказать пострадавшим всю необходимую помощь и медицинскую помощь», — говорится в заявлении администрации аэропорта.
Все вылеты из Терминала 1 были временно приостановлены, а стойки регистрации закрыты. Однако на прибытие рейсов инцидент не повлиял. Также на время было прекращено движение от станции метро Delhi Aerocity до Терминала 1.
Как отмечает The Times of India, помимо крыши, рухнули еще и опорные балки. Все это упало на автомобили, в том числе такси, которые были припаркованы у аэропорта. В итоге несколько человек «оказались в ловушке»: из шестерых пострадавших одного человека вытащили из машины, на которую упала железная балка, еще одного человека достали мертвым. Всех пострадавших госпитализировали.
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