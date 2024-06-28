Байден сравнил моральные принципы Трампа с нравами «бродячего кота»

Президент США напомнил, что его оппонента признали виновным по делу о выплатах порнозвезде. Трамп называл дело политическим, а себя — невиновным

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Президент США Джо Байден заявил, что у бывшего главы государства Дональда Трампа моральные принципы бродячего кота. Такое мнение он высказал во время первых предвыборных дебатов.

«Ни один президент в нашей истории не говорил так. <...> Сколько миллиардов долларов вы должны заплатить за гражданские штрафы, за то, что приставали к женщине на публике, за целый ряд вещей, за секс с порнозвездой, когда ваша жена была беременна? О чем вы говорите? У вас мораль как у бродячего кота», — сказал Байден.

Его оппонент опроверг интимную связь с порнозвездой, отметив, что обжалует решение суда.

В конце мая суд присяжных признал Трампа виновным в по всем 34 пунктам обвинения, приговор огласят 11 июля. По версии следствия, Трамп в 2006 году вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниелс). Спустя десять лет, за несколько дней до президентских выборов, его юрист Майкл Коэн заплатил женщине $130 тыс. в обмен на заключение соглашения о неразглашении, а после избрания политик возместил юристу эту сумму, замаскировав выплаты под оплату его юридических услуг (общая сумма 11 подписанных им чеков составила $420 тыс.).

Обвинения против себя экс-президент назвал политическим преследованием и попыткой администрации действующего главы государства Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы».