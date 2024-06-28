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Военная операция на Украине ,  
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Брянский губернатор сообщил о второй атаке беспилотников за полчаса

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны сбили два дрона над Трубчевским и Навлинским районами Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки нет пострадавших и разрушений. За полчаса до этой публикации глава региона сообщил об атаке трех дронов на Трубчевский район.

Ранее ночью в Воронежской, Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки беспилотников.

Над Тверской областью сбили два беспилотника
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под атаки дронов. Одна из наиболее крупных атак за последнее время произошла 21 июня. Тогда силы ПВО перехватили 70 дронов над Крымом и над Черным морем, 43 — над Краснодарским краем и один — над Волгоградской областью. Кроме того, шесть безэкипажных катеров уничтожили в северо-западной части Черного моря.

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Александр Богомаз Брянская область беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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