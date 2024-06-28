Брянский губернатор сообщил о второй атаке беспилотников за полчаса
Средства противовоздушной обороны сбили два дрона над Трубчевским и Навлинским районами Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, в результате атаки нет пострадавших и разрушений. За полчаса до этой публикации глава региона сообщил об атаке трех дронов на Трубчевский район.
Ранее ночью в Воронежской, Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки беспилотников.
После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под атаки дронов. Одна из наиболее крупных атак за последнее время произошла 21 июня. Тогда силы ПВО перехватили 70 дронов над Крымом и над Черным морем, 43 — над Краснодарским краем и один — над Волгоградской областью. Кроме того, шесть безэкипажных катеров уничтожили в северо-западной части Черного моря.
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