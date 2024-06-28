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Вице-премьер Украины раскрыла долю теневой экономики страны

Вице-премьер Украины Свириденко: 40% экономики страны находится в тени

Около 40% экономики Украины находится в тени, такую оценку дала первый заместитель премьер-министра — министр экономики Юлия Свириденко, передает УНН.

«Если мы говорим о теневой экономике, то 40% — это потенциальная цифра нахождения экономики в тени. Я думаю очевидно, что это касается аграрного сектора, экспорта аграрной продукции в том числе», — сказала она. Министр отметила, что сокрытие валютной выручки ставит под угрозу финансирование бюджета страны.

Как пишет УНН, на Украине расследуют несколько дел о сером экспорте зерновых. В одном из них фигурирует агрохолдинг GNT Group. По версии Бюро экономической безопасности, его владельцы использовали схему продажи зерна через фирмы-однодневки, а ущерб от их действий мог составить 37,5 млн грн ($925,6 тыс.).

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Политика
Фото:Alexey Furman / Getty Images

Ранее заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий назвал серый экспорт зерна проблемой, из-за которого экономика «теряет миллиарды гривен». Он отметил, что за последнее время власти предотвратили вывоз из страны более 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции — купившие ее предприятия уклонились от уплаты налогов на 32 млн грн ($789,9 тыс.).

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Теги
Украина теневая экономика аграрный сектор
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