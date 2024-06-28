Ефимов рассказал о вкладе комплексного развития территорий в реновацию

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Правительство Москвы в период с 2020 года издало постановления о реализации 41 проекта комплексного развития территорий (КРТ), которые предусматривают строительство жилья для целей реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках этой программы столичные власти планируют возвести 3,9 млн кв. м жилой недвижимости, что позволит предоставить современные квартиры более чем 85 тыс. москвичей, проживающим в 34 районах города. Таким образом, участки, утвержденные для редевеломпента, расположены в девяти административных округах столицы.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что лидером по количеству жилья в ходе совместной работы программ КРТ и реновации считается Восточный административный округ (ВАО), где планируют построить около 800 тыс. кв. м жилой недвижимости.

Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, в рамках реализации 41 проекта КРТ наряду с современным жильем столичные власти создают и необходимую горожанам инфраструктуру. В частности, на площади более 535 га планируют возвести общественно-деловые, социальные и промышленные объекты. «Всего построят почти 12,8 млн кв. м различной недвижимости, — подчеркнул Гаман. — В обновленных кварталах будет создано более 100,2 тыс. рабочих мест».

Кроме того, Левкин поделился мнением, что проекты комплексного развития территорий помогают реализовывать программу реновации в установленные сроки, а в некоторых случаях и ускорять ее выполнение. Отметим, что сегодня в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га.