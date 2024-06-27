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На Эльбрусе погиб руководитель туристической группы

МЧС России: на Эльбрусе погиб российский турист

На Эльбрусе погиб руководитель туристической группы
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На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста, передает пресс-служба МЧС России. Мужчина возглавлял туристическую группу.

59-летний уроженец Рязанской области найден мертвым на высоте 4700 м. По данным МЧС, мужчине стало плохо во время восхождения. Прибывшие на помощь спасатели обнаружили альпиниста без признаков жизни. Он возглавлял туристическую группу из трех человек. Их маршрут был зарегистрирован в МЧС.

Спасатели эвакуировали на Эльбрусе двух альпинистов
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Фото:МЧС России

Тело мужчины спустили на поляну Азау и передали полиции. По данным ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, предположительная причина смерти — сердечный приступ.

В мае сотрудники МЧС эвакуировали на Эльбрусе двоих альпинистов. Туристы совершали восхождение на гору в Кабардино-Балкарии, где их застал снегопад. Из-за непогоды они не могли вернуться самостоятельно. Тогда в МЧС отметили, что туристы не регистрировали в ведомстве свой маршрут.

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Теги
Эльбрус Кабардино-Балкария альпинист погибший МЧС
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