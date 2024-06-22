Ликсутов сообщил о новых остановках трамвая на Авиамоторной улице

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

По пути следования трамваев маршрутов 32 и 46 на Авиамоторной улице установили две современные остановки с приподнятыми платформами — их высота совпадает с уровнем пола вагона, что более комфортно и безопасно для пассажиров. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Благодаря современным приподнятым платформам пассажиры смогут быстрее и безопаснее садиться в трамвай и выходить из него на Авиамоторной улице, — сообщил вице-мэр. — В дальнейшем с этой остановки можно будет удобно перейти на Большую кольцевую линию метро. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем инфраструктуру столичного трамвая и интегрируем ее в рельсовый каркас города».

В департаменте транспорта отмечают, что через указанные остановки на Авиамоторной улице в будние дни совершается около 40 тыс. поездок. Остановок с приподнятыми платформами в Москве насчитывается уже более 400 штук, причем около 40 из них были обустроены за последний год. На улицах с новыми платформами число задержек трамваев снизилось на 65% за последние три года.