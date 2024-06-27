В Самаре оштрафовали блогера за шествие в костюмах Человека-паука
Ленинский районный суд Самары признал местного блогера Илью Кулагина виновным в организации массовой акции с нарушением общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ) и назначил штраф в 10 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте суда.
Речь идет о шествии в костюмах Человека-паука под песню «Я русский», которое блогер организовал в честь дня рождения местного фудхолла Picture’s.
По устной договоренности с директором Picture’s Антоном Точеновым Кулагин взял на себя обязанности по маркетингу и рекламе, собрал на улице 20 человек в костюмах Человека-паука, которые прошли от фудхолла до Жигулевского пивзавода на Волжском проспекте по тротуару. При этом они исполняли песню артиста Шамана «Я русский», — следует из материалов дела.
Точенов, который предложил блогеру провести рекламный флешмоб в честь дня рождения ресторана, на процессе заявил, что о деталях акции не знал.
Суд решил, что своими действиями участники флешмоба создали помехи движению пешеходов и велосипедистов, которым пришлось обходить «человеков-пауков» по проезжей части и газонам. Часть свидетелей, среди которых были представители добровольной народной дружины, подтвердила в суде факт созданных участниками акции помех пешеходам.
Блогер вину в совершении правонарушения не признал, отметив, что полиции так и не удалось точно установить, кому мешали участники акции. Просмотренная на заседании видеозапись также не подтвердила препятствия движению пешеходов и велосипедистов.
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