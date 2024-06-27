Форт «Петр I» в Кронштадте подключат к водопроводу стоимостью ₽1,3 млрд
«Водоканал Санкт-Петербурга» объявил конкурс на подключение форта «Петр I» в Кронштадте к водопроводным и канализационным системам стоимостью 1,3 млрд руб. Карточка проекта опубликована на сайте закупок.
В техническом задании указаны:
- подготовительные работы, в том числе водолазные;
- укладывание трубопроводов;
- благоустройство и озеленение.
Основной объем работ планируют выполнить в 2025 году. Сдать проект необходимо не позднее 30 июня 2026 года.
На 2025 год «Водоканал» зарезервировал 1,1 млрд руб., на работы в 2026 году — 188 млн руб.
Форты «Кроншлот», «Петр I» и «Император Александр I» — объекты культурного наследия ЮНЕСКО. После реставрации они станут частью туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». В «Петре I» откроют музей минно-взрывного дела, смотровую площадку, пространство для проведения культурных мероприятий. В «Кроншлоте» должны появиться площадка для бракосочетаний, музей истории первого форта Кронштадта. В «Александре I» — музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями, гостиничные номера, пространство для культурно-массовых мероприятий под стеклянным куполом.
Работы в кластере начались с 2021 года. В 2020 году на три форта выделили 4,5 млрд руб. Летом 2023 года на работы направили 12,5 млрд руб. из федерального бюджета. Через несколько месяцев, зимой 2023 года, резервный фонд правительства выделил Минобороны почти 1,5 млрд руб. на работы в кластере.
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