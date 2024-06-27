 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Форт «Петр I» в Кронштадте подключат к водопроводу стоимостью ₽1,3 млрд

Вид на форт &laquo;Петр I&raquo;
Вид на форт «Петр I» (Фото: Андрей Бессонов / РИА Новости)

«Водоканал Санкт-Петербурга» объявил конкурс на подключение форта «Петр I» в Кронштадте к водопроводным и канализационным системам стоимостью 1,3 млрд руб. Карточка проекта опубликована на сайте закупок.

В техническом задании указаны:

  • подготовительные работы, в том числе водолазные;
  • укладывание трубопроводов;
  • благоустройство и озеленение.

Основной объем работ планируют выполнить в 2025 году. Сдать проект необходимо не позднее 30 июня 2026 года.

На 2025 год «Водоканал» зарезервировал 1,1 млрд руб., на работы в 2026 году — 188 млн руб.

«Крост» стал претендентом на реконструкцию павильонов ВДНХ за ₽40 млрд
Бизнес

Форты «Кроншлот», «Петр I» и «Император Александр I» — объекты культурного наследия ЮНЕСКО. После реставрации они станут частью туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». В «Петре I» откроют музей минно-взрывного дела, смотровую площадку, пространство для проведения культурных мероприятий. В «Кроншлоте» должны появиться площадка для бракосочетаний, музей истории первого форта Кронштадта. В «Александре I» — музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями, гостиничные номера, пространство для культурно-массовых мероприятий под стеклянным куполом.

Работы в кластере начались с 2021 года. В 2020 году на три форта выделили 4,5 млрд руб. Летом 2023 года на работы направили 12,5 млрд руб. из федерального бюджета. Через несколько месяцев, зимой 2023 года, резервный фонд правительства выделил Минобороны почти 1,5 млрд руб. на работы в кластере.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Теги
Санкт-Петербург форт Кронштадт
Материалы по теме
«Крост» стал претендентом на реконструкцию павильонов ВДНХ за ₽40 млрд
Бизнес
Мэрия назвала сроки окончания реконструкции ДК «Ватутинки» в Новой Москве
Общество
Правительство направит ₽836 млн на реконструкцию детских театров
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 17:29
Истории таксистов, спасших жизнь пассажирам РБК и Яндекс Go, 18:10
«Химки» объявили о возвращении 37-летнего Дениса Глушакова Спорт, 18:07
Аренда помещений под магазины и услуги в элитных ЖК Москвы выросла на 15% Недвижимость, 18:05
Дипломаты США назвали запрет СМИ в России возвращением в советское время Политика, 18:02
Тренер заявил, что пятиборка осудила спецоперацию ради шанса на Олимпиаду Спорт, 18:01
JPMorgan: выплаты клиентам криптобирж-банкротов сбалансируют друг друга Крипто, 17:53
В Севастополе после атаки ВСУ появятся укрытия-блиндажи Политика, 17:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Трансмашхолдинг» пообещал проверить все поезда после расцепления на МЦД Общество, 17:46
Медведев заявил о срочном характере мирного предложения России по Украине Политика, 17:41
Как конфронтация двух президентов привела Боливию на грань переворота Политика, 17:40
В ГК «Галс-Девелопмент» произошло усиление управленческой команды Пресс-релиз, 17:39
Алсу на предложение мужа ответила, что «назад дороги нет» Общество, 17:37
В чем вред и польза инфляции, и как ее обогнать РБК и СберИнвестиции, 17:37
ЦБ понизил официальный курс доллара почти на ₽3 Инвестиции, 17:30