Лукашенко заявил о необходимости встряски для белорусских дипломатов
Новому министру иностранных дел Белоруссии Максиму Рыженкову необходимо встряхнуть ведомство для более эффективной его работы, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает агентство БелТА.
«МИД нужно приводить в чувства. Говорю открытым языком: встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать», — сказал Лукашенко.
По его словам, новый руководитель МИДа — жесткий и требовательный человек. Никто не должен делать работу ведомства за дипломатов, отметил Лукашенко. Министерство необходимо заставить работать, добавил он.
27 июня белорусский президент провел ряд кадровых перестановок. В частности, Лукашенко назначил новым послом в России бывшего министра промышленности Александра Рогожника. Занимавший до этого должность посла Дмитрий Крутой стал главой администрации главы государства. Он уже работал в администрации с 2020 по 2022 год перед назначением послом. Первым замглавы назначили Наталью Петкевич.
Также Лукашенко сменил главу МИДа — им стал Максим Рыженков. Ранее он занимал пост первого заместителя главы администрации президента. Его предшественник Сергей Алейник стал членом Совета Республики.
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