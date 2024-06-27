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Политика ,  
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Лукашенко заявил о необходимости встряски для белорусских дипломатов

Лукашенко: МИД Белоруссии необходимо встряхнуть
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Новому министру иностранных дел Белоруссии Максиму Рыженкову необходимо встряхнуть ведомство для более эффективной его работы, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает агентство БелТА.

«МИД нужно приводить в чувства. Говорю открытым языком: встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать», — сказал Лукашенко.

По его словам, новый руководитель МИДа — жесткий и требовательный человек. Никто не должен делать работу ведомства за дипломатов, отметил Лукашенко. Министерство необходимо заставить работать, добавил он.


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27 июня белорусский президент провел ряд кадровых перестановок. В частности, Лукашенко назначил новым послом в России бывшего министра промышленности Александра Рогожника. Занимавший до этого должность посла Дмитрий Крутой стал главой администрации главы государства. Он уже работал в администрации с 2020 по 2022 год перед назначением послом. Первым замглавы назначили Наталью Петкевич.

Также Лукашенко сменил главу МИДа — им стал Максим Рыженков. Ранее он занимал пост первого заместителя главы администрации президента. Его предшественник Сергей Алейник стал членом Совета Республики.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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