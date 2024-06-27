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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Гладков сообщил о введении в Белгороде и окрестностях ракетной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — призвал глава региона.

Спустя семь минут ракетную опасность отменили.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

До этого, около 8 часов утра, на всей территории Белгородской области вводили режим ракетной опасности.

Также ракетная опасность действовала ночью — с 1:30 до 2:00 — в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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