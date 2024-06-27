В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — призвал глава региона.
Спустя семь минут ракетную опасность отменили.
До этого, около 8 часов утра, на всей территории Белгородской области вводили режим ракетной опасности.
Также ракетная опасность действовала ночью — с 1:30 до 2:00 — в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.
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