Кремль предостерег от иностранного вмешательства в дела Боливии

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Россия предостерегла Боливию от возможного иностранного вмешательства на фоне госпереворота, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Желаем скорейшего восстановления спокойствия. Важно, чтобы не было никакого вмешательства третьих стран в произошедшее в стране (Боливии — прим. РБК) », — сказал он.

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