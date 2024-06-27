Кремль предостерег от иностранного вмешательства в дела Боливии
Россия предостерегла Боливию от возможного иностранного вмешательства на фоне госпереворота, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Желаем скорейшего восстановления спокойствия. Важно, чтобы не было никакого вмешательства третьих стран в произошедшее в стране (Боливии — прим. РБК) », — сказал он.
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