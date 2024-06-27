«Новые люди» предложили отменить пошлину за регистрацию брака
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение (документ есть в распоряжении РБК) министру финансов России Антону Силуанову с предложением снизить размер пошлины за регистрацию брака с 350 руб. до 0 руб.
«Отмена указанной пошлины будет являться значимым символическим фактором для общества о важности и поддержке института брака», — заявил Даванков.
Он уточнил, что снижение пошлины за регистрацию брака до 0 руб. при увеличении пошлины на развод до 5000 руб. не повлечет выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы России. Ранее Владислав Даванков уже направлял аналогичный законопроект в правительство Российской Федерации.
В среду, 26 июня, Минфин предложил увеличить размер пошлины за расторжение брака с 650 руб. до 5000 руб. Речь идет о случаях, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд. По данным Росстата, в 2023 году в России было зарегистрировано 683,7 тыс. разводов.
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