Сенат Казахстана одобрил закон о запрете на торговлю людьми

В сенате Казахстана одобрили закон о запрете на торговлю людьми и проституцию

Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости

Депутаты сената (верхней палаты парламента) Казахстана одобрили закон «О противодействии торговле людьми», передает агентство Kazinform.

Закон расширяет определение «эксплуатация человека», включая в него угрозу или использование силы, различные виды принуждения, похищение, обман, злоупотребление властью или уязвимым положением, а также использование подкупа в форме платежей или предоставления выгод, объясняет портал EL.KZ. Это является для правоохранительных органов основанием для возбуждения уголовного дела.

В Уголовном кодексе Казахстана есть статья 128 «Торговля людьми». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет. В эту статью тоже будут вносить изменения.

Еще одной из задач закона является оказание помощи жертвам торговли людьми при присвоении им соответствующего статуса и обеспечение их личной безопасности и безопасности их персональных данных.

Кроме того, законопроект предусматривает введение определения проституции как вознаграждаемое предоставление услуг сексуального характера, в том числе с использованием интернета.

Пересмотренное определение проституции будет включать в себя различные формы этой деятельности, в том числе незаконное привлечение к ней несовершеннолетних. Это позволит привлекать организаторов такой деятельности к ответственности по статьям Уголовного кодекса Казахстана:

по ст. 134 («Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией»),

по ст. 308 («Вовлечение в занятие проституцией»),

по ст. 309 («Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество»).

Также по статье 450 Кодекса об административных правонарушениях республики — («Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества»).