Сенат Казахстана одобрил закон о запрете на торговлю людьми
Депутаты сената (верхней палаты парламента) Казахстана одобрили закон «О противодействии торговле людьми», передает агентство Kazinform.
Закон расширяет определение «эксплуатация человека», включая в него угрозу или использование силы, различные виды принуждения, похищение, обман, злоупотребление властью или уязвимым положением, а также использование подкупа в форме платежей или предоставления выгод, объясняет портал EL.KZ. Это является для правоохранительных органов основанием для возбуждения уголовного дела.
В Уголовном кодексе Казахстана есть статья 128 «Торговля людьми». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет. В эту статью тоже будут вносить изменения.
Еще одной из задач закона является оказание помощи жертвам торговли людьми при присвоении им соответствующего статуса и обеспечение их личной безопасности и безопасности их персональных данных.
Кроме того, законопроект предусматривает введение определения проституции как вознаграждаемое предоставление услуг сексуального характера, в том числе с использованием интернета.
Пересмотренное определение проституции будет включать в себя различные формы этой деятельности, в том числе незаконное привлечение к ней несовершеннолетних. Это позволит привлекать организаторов такой деятельности к ответственности по статьям Уголовного кодекса Казахстана:
- по ст. 134 («Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией»),
- по ст. 308 («Вовлечение в занятие проституцией»),
- по ст. 309 («Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество»).
Также по статье 450 Кодекса об административных правонарушениях республики — («Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества»).
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