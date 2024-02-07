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СК сообщил о семи новых эпизодах по делу о торговле младенцами

СК: в деле о торговле младенцами появилось семь новых эпизодов
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве выявлены семь новых эпизодов торговли детьми — обвинения предъявили трем женщинам, их арестовали, сообщает столичное управление Следственного комитета.

По версии следствия, фигурантки находили беременных женщин, которые не желали оставлять детей, помогали им, а после забирали новорожденных и регистрировали их как своих детей.

«На первоначальном этапе следствия было установлено, что одной фигуранткой незаконно оформлено пять детей, другой — шесть детей. <...> Выявлено еще семь случаев совершения сделок в отношении новорожденных, в связи с чем действия фигурантов квалифицированы как совершенные организованной группой», — говорится в публикации.

В Москве женщину с 15 детьми арестовали по делу о торговле людьми
Общество
Юлия Логинова

В октябре 2023 года в Москве Юлию Логинову, мать 15 детей, арестовали по делу о торговле несовершеннолетними. Экспертиза показала, что пятеро детей оказались ей неродными, а при регистрации двоих она предоставила ложные данные.

Женщина утверждала, что родными ей приходятся двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 годов рождения. Но прокуратура установила, что в 2010 году ей сделали операцию и рожать она больше не могла. По словам женщины, еще троих детей родила суррогатная мать.

По делу проходили еще две женщины — Наталья Патока и Фируза Усканова. По информации телеграм-канала Baza, Логинова, которой помогала Патока, купила несколько детей у Ускановой.

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Теги
торговля людьми Дети Москва Следственный комитет
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