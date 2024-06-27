В Белгородской области объявили ракетную опасность

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По всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей спуститься в подвалы и оставаться там до отбоя тревоги.

Это уже второе объявление о ракетной опасности за сутки. До этого такой режим ввели около 1:30 в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе. Отбой был объявлен спустя 30 минут.

Вечером прошлого дня, 26 июня, пять сел в Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина.

Село Муром было атаковано тремя дронами. Один FPV-дрон взорвался возле коммерческого объекта, второй повредил инфраструктурный объект связи, третий сдетонировал рядом с частным домовладением.

Еще три беспилотника сбросили взрывчатку в селах Богун-Городок Борисовского района, Безымено Грайворонского округа и Колотиловка Краснояружского района.