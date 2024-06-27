Жертву «челябинского маньяка» после 14 лет плена допросили в суде

Девушку, которую «челябинский маньяк» Владимир Ческидов удерживал в заточении 14 лет, допросили на заседании суда, сообщают «Комсомольская правда» и 74.ru.

Заседание суда было закрытым, оно проходило в Советском районном суде Челябинска в среду, 26 июня. Женщину провели в зал судебного заседания через черный ход.

Ческидова доставили в сопровождении санитара и охранника, а после суда увезли на медицинской машине. По словам прокурора, свою вину он отрицает.

«Была допрошена потерпевшая, заседание отложено на 29 июля», — рассказала старший помощник прокурора Советского района Мария Ломакина.

На следующем заседании планируется допрос свидетелей, в том числе родственников потерпевшей.

По данным следствия, осенью 2009 года Ческидов познакомился с девушкой 1990 года рождения и пригласил ее в частный дом под предлогом «совместного времяпровождения». По данным КП, мужчине тогда было 37 лет, девушке — 19 лет. В итоге он удерживал девушку 14 лет, ей удалось сбежать после того, как обвиняемого госпитализировали в связи с обострением психического заболевания.

Источник РБК сообщил, что в полицию обратилась сестра потерпевшей. Она рассказала, что после того, как девушка зашла в дом, мужчина начал угрожать ей ножом, сообщив, что взял ее в плен, и закрыл ее в одной из комнат. Периодически он совершал насилие над ней.

Помимо этого следователи установили причастность мужчины к убийству еще одной женщины в 2011 году. СК уточнил, что он расчленил ее тело и закопал останки в погребе дома.

Мужчине предъявили обвинения в похищении человека с применением или угрозой насилия — п. «в» ч. 2 ст. 126, в убийстве — ч. 1 ст. 105, в изнасиловании — п. «б» ч. 2 ст. 131 Уголовного кодекса. В августе 2023 года суд арестовал его.