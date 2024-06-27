В Новосибирской области из-за пожара погибла двухлетняя девочка

В селе Убинское в Новосибирской области из-за пожара погибли четыре человека, сообщает МЧС.

Огонь охватил 32 кв. м внутри частного жилого дома, крыша веранды обрушилась. До приезда спасателей на улицу самостоятельно вышли мужчина и двое детей, девочку 14 лет госпитализировали с ожогами. При тушении пожара сотрудники МЧС нашли тела женщин и детей 2 и 15 лет. До полной ликвидации возгорания на месте работали 15 специалистов, четыре единицы техники и психологи министерства.

В управлении Следственного комитета уточнили, что госпитализирован также семимесячный ребенок, а в доме проживали семь человек.

Прокуратура региона возбудила уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли четыре человека. По предварительным данным, в ночь на 27 июня начался пожар, в котором погибли двое детей и две женщины в возрасте 42 и 23 лет. Предположительно, возгорание началось из-за неисправной проводки в доме, здание было деревянным. Прокурор Убинского района Валерий Бадмаев выехал на место пожара для координации действий правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.