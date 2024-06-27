 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Новосибирской области из-за пожара погибла двухлетняя девочка

В селе Убинское в Новосибирской области из-за пожара погибли четыре человека, сообщает МЧС.

Огонь охватил 32 кв. м внутри частного жилого дома, крыша веранды обрушилась. До приезда спасателей на улицу самостоятельно вышли мужчина и двое детей, девочку 14 лет госпитализировали с ожогами. При тушении пожара сотрудники МЧС нашли тела женщин и детей 2 и 15 лет. До полной ликвидации возгорания на месте работали 15 специалистов, четыре единицы техники и психологи министерства.

В управлении Следственного комитета уточнили, что госпитализирован также семимесячный ребенок, а в доме проживали семь человек.

Двух человек задержали по делу о пожаре во Фрязино
Общество
Фото:СК России

Прокуратура региона возбудила уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли четыре человека. По предварительным данным, в ночь на 27 июня начался пожар, в котором погибли двое детей и две женщины в возрасте 42 и 23 лет. Предположительно, возгорание началось из-за неисправной проводки в доме, здание было деревянным. Прокурор Убинского района Валерий Бадмаев выехал на место пожара для координации действий правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Теги
Новосибирская область МЧС Дети Пожар прокуратура
Материалы по теме
Административное здание предприятия в Шебекино сгорело после атаки ВСУ
Политика
В центре Астаны загорелся небоскреб
Общество
В Ростове-на-Дону загорелся склад МВД
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 26 июн, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 26 июн, 17:32
В Новосибирской области из-за пожара погибла двухлетняя девочка Общество, 07:21
Минобороны заявило об уничтожении дронов в Московской и Тверской областях Политика, 07:17
«В плену у Китая». Чем переход на «чистую» энергетику угрожает США и миру Pro, 07:00
ЕС ввел механизм по изъятию активов российских компаний Экономика, 07:00
В Боливии задержали двух военачальников после попытки госпереворота Политика, 06:50
Страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией Политика, 06:35
КНДР запустила почти 200 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи Политика, 06:01
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Глава партии Марин Ле Пен назвал условия поддержки Украины Политика, 05:38
Колокольцев призвал ООН оценить атаку ВСУ на пляж в Севастополе Политика, 05:32
Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами Общество, 05:00
Над Тверской областью сбили два беспилотника Политика, 04:58
МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным Политика, 04:51
Умер актер Билл Коббс Общество, 04:13
Экс-партнеру Коломойского потребовали дать 10 лет по делу о мошенничестве Политика, 04:10