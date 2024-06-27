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Умер актер Билл Коббс

Актер Билл Коббс умер на 91-м году жизни
Фото: Билл Коббс (Phil McCarten / File Photo / Reuters)
Фото: Билл Коббс (Phil McCarten / File Photo / Reuters)

Актер Билл Коббс, сыгравший в фильмах «Ночь в музее» и «Телохранитель», умер в возрасте 90 лет, сообщила его семья в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Во вторник, 25 июня, Билл мирно скончался у себя дома в Калифорнии. Любимый партнер, старший брат, дядя, родитель, крестный отец и друг, Билл недавно с радостью отпраздновал свой 90-й день рождения в окружении дорогих и любимых людей», — говорится в заявлении семьи.

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Уилберт Франсиско Коббс родился 16 июня 1934 года в Кливленде, штат Огайо. С молодого возраста он играл в любительском театре, затем в течение восьми лет был радарным техником Военно-воздушных сил США, а после увольнения из армии стал продавцом офисных товаров в IBM. Лишь ближе к сорока годам Коббс перебрался в Нью-Йорк, чтобы работать актером, и в 1974 году он дебютировал в кино. Коббс сыграл небольшую роль в боевике «Захват поезда Пелэм 1-2-3».

С 1983 года он начал все чаще сниматься в кино. Последней лентой, в которой Коббс снялся, стал сериал «Агенты «Щ.И.Т.», в котором он сыграл старика в эпизоде «The End is a Hand». В фильмах «Оз: Великий и ужасный» (2013) Коббс сыграл главного мастера, а в «Ночь в музее: Секрет гробницы» (2014) — Реджинальда.

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