Греческий балкер получил повреждения после атаки хуситов в Красном море
Греческий балкер Transworld Navigator, который шел под флагом Либерии, получил повреждения в Красном море после атаки хуситов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
По данным военных, хуситы нанесли удар с помощью беспилотников. «Экипаж сообщил о незначительных травмах и повреждениях судна средней степени, они продолжили движение», — говорится в публикации. Как отмечает CENTCOM, Transworld Navigator подвергается атакам со стороны хуситов в четвертый раз.
С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют в Красном море и Аденском заливе корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Боевики настаивают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где Тель-Авив ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. При этом атакам также подвергались корабли, не имеющие отношения к Израилю.
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