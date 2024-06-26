Путин призвал защищать флот от дальнобойных ракет
Президент Владимир Путин призвал военных защищать флот от дальнобойных ракет. Об этом он сказал на совещании по развитию кораблестроения. Его слова приводит ТАСС.
«Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военном-морским базам и районам действия наших кораблей», — отметил Путин. Он добавил, что для повышения боевой устойчивости сил флота необходимо «уделить особое внимание скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотных аппаратов».
Президент выразил надежду на значительное снижение стоимости строительства военных кораблей в будущем. Он добавил, что в освоении новых проектов судов нужно «заблаговременно проводить опытно-конструкторские работы по оборудованию, приборам, элементной базе и системам вооружения». По его мнению, это приведет к удешевлению строительства и сокращению сроков проектирования головных кораблей.
Путин потребовал от Минобороны представить доклад о долгосрочной концепции развития Военно-морского флота (ВМФ). «Это та база, основа, отталкиваясь от которой предстоит верстать и ближайшие, и долгосрочные планы, ставить конкретные задачи перед предприятиями, конструкторскими бюро и нашей наукой», — отметил глава государства.
Президент предложил основать долгосрочную концепцию на понимании интегрированных решений по боевому применению ВМФ.
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