В селе в Нижегородской области дети подожгли памятник Ленину

Памятник Ленину в поселке Тоншаево Нижегородской области (Фото: kprf.ru)

Памятник Владимиру Ленину подожгли в поселке Тоншаево в Нижегородской области, сообщает пресс-служба местного отделения КПРФ.

Первый секретарь комитета отделения компартии Владислав Егоров заявил, что инцидент выходит «за рамки определения «хулиганство». По его словам, организаторы преследовали экстремистскую цель. Памятник восстановят, подчеркнули в пресс-службе компартии.

Монумент подожгли четверо школьников от восьми до 13 лет, сообщили порталу NN.ru в пресс-службе областного управления МВД. Дети рассказали полицейским, что не планировали поджигать памятник — они подожгли венок и пытались самостоятельно потушить огонь. Погасить возгорание не удалось, дети убежали с места происшествия.

Родителей школьников привлекут к административной ответственности, детей пригрозили поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.