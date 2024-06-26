В селе в Нижегородской области дети подожгли памятник Ленину
Памятник Владимиру Ленину подожгли в поселке Тоншаево в Нижегородской области, сообщает пресс-служба местного отделения КПРФ.
Первый секретарь комитета отделения компартии Владислав Егоров заявил, что инцидент выходит «за рамки определения «хулиганство». По его словам, организаторы преследовали экстремистскую цель. Памятник восстановят, подчеркнули в пресс-службе компартии.
Монумент подожгли четверо школьников от восьми до 13 лет, сообщили порталу NN.ru в пресс-службе областного управления МВД. Дети рассказали полицейским, что не планировали поджигать памятник — они подожгли венок и пытались самостоятельно потушить огонь. Погасить возгорание не удалось, дети убежали с места происшествия.
Родителей школьников привлекут к административной ответственности, детей пригрозили поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.
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