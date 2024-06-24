Самая большая бронзовая статуя Ленина на Украине уйдет с молотка

Фото: prozorro.sale

Власти города Запорожье, который находится под контролем Киева, выставили на аукцион самый большой на Украине бронзовый памятник Владимиру Ленину. Об этом написала в своем телеграм-канале исполняющая обязанности городского головы Запорожья и секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко.

Стартовая цена скульптуры составляет более 10,4 млн грн ($246 тыс.). По словам Харченко, вырученные от продажи средства пойдут на нужды ВСУ. Вес скульптуры — более 12 т.

20-метровую бронзовую статую Ленина демонтировали в Запорожье весной 2016 года — она попала под действие закона о декоммунизации.

В 2017 году глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятников Ленину на подконтрольной Киеву территории больше не осталось.

По его словам, всего в рамках кампании по декоммунизации на Украине было демонтировано 2389 памятников, в том числе 1320 — Ленину.