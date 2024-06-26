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Средняя зарплата украинских чиновников выросла на треть за четыре месяца

Средняя зарплата украинских чиновников выросла на 32% за четыре месяца 2024 года
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Средняя зарплата чиновников на Украине выросла почти на 32% за четыре месяца 2024 года, передает «Страна» со ссылкой на данные Минфина республики.

Средняя начисленная зарплата украинского чиновника в мае достигла 50,9 тыс. грн ($1256). В январе этот показатель был равен 38,6 тыс. грн ($952), а в феврале — 44,4 тыс. грн ($1095). В марте зарплата выросла до 46,9 тыс. грн ($1157), а в апреле — до 48 тыс. грн ($1184).

Таким образом, рост к маю по сравнению с январем составил около 32%.

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Самые большие зарплаты имеют чиновники украинской Национальной комиссии по энергетике (НКРЕКП) — 89,7 тыс. грн ($2213). Чуть меньше получают сотрудники Антимонопольного комитета — 88,3 тыс. грн ($2178).

Меньше всего получают чиновники Государственной регуляторной службы — их средняя зарплата равна 24,7 тыс. грн ($609).

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Теги
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