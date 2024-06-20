 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

СК завел дело после ДТП с годовалым ребенком в Краснодарском крае

Следователи в Анапе возбудили уголовное дело в отношении сбившего женщину с ребенком водителя, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Краснодарскому краю в телеграм-канале.

Дело на 62-летнего мужчину завели по п. «в» ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса России — нарушение ПДД водителем, не имеющим прав. Максимальной срок по этой части статьи — до семи лет лишения свободы.

По данным СК, подозреваемый проезжал на автомобиле ВАЗ 2115 рядом с хутором Торусин.

«Фигурант совершил наезд на женщину с ребенком, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении СК.

Годовалого мальчика и его 23-летнюю мать доставили в больницу с тяжкими повреждениями. Следователи в рамках расследования назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы.

МВД назвало причину ДТП с восемью погибшими в Рязанской области
Общество
Фото:prokrzn / Telegram

18 июня в Рязанской области столкнулись четыре автомобиля. В результате восемь человек погибли на месте, 13 госпитализировали с различными травмами, среди пострадавших трое несовершеннолетних. Причиной аварии в МВД назвали выезд автобуса на полосу встречного движения.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Краснодарский край ДТП Следственный комитет Дети

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Грузовик протаранил 18 автомобилей на востоке Москвы
Общество
МВД назвало причину ДТП с восемью погибшими в Рязанской области
Общество
Число погибших в результате ДТП в Благовещенске выросло до пяти
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,09 (-4,21) Инвестиции, 19 июн, 17:39 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 82,63 (-4,41) Инвестиции, 19 июн, 17:39
По всему Эквадору отключилось электричество Общество, 02:34
Telegraph сообщила о риске потери Сунаком поста после провала на выборах Политика, 02:20
Кара-Мурзу перевели в колонии в помещение камерного типа на полгода Политика, 02:06
В трех областях объявили опасность атаки беспилотников Политика, 02:02
Эрдоган запланировал переговоры с Путиным и Байденом в июле Политика, 01:54
Аргентина исключила поставки оружия Украине Политика, 01:37
Китай потребовал от Канады уважать его права в Южно-Китайском море Политика, 01:22
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
СК завел дело после ДТП с годовалым ребенком в Краснодарском крае Общество, 01:06
Канада включила иранский КСИР в список террористических организаций Политика, 00:50
В Грузии заявили о заморозке интеграции в ЕС из-за закона об иноагентах Политика, 00:36
Эксперт объяснила, почему Белоусова и Лаврова выпроводили из зала в КНДР Политика, 00:14
Путин прибыл во Вьетнам. Видео Политика, 00:06
За пять лет регионы почти утроили долю в спросе на элитные ЖК Москвы Недвижимость, 00:01
Закачка газа в хранилища Европы обновила исторические минимумы Бизнес, 00:00