СК завел дело после ДТП с годовалым ребенком в Краснодарском крае

Следователи в Анапе возбудили уголовное дело в отношении сбившего женщину с ребенком водителя, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Краснодарскому краю в телеграм-канале.

Дело на 62-летнего мужчину завели по п. «в» ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса России — нарушение ПДД водителем, не имеющим прав. Максимальной срок по этой части статьи — до семи лет лишения свободы.

По данным СК, подозреваемый проезжал на автомобиле ВАЗ 2115 рядом с хутором Торусин.

«Фигурант совершил наезд на женщину с ребенком, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении СК.

Годовалого мальчика и его 23-летнюю мать доставили в больницу с тяжкими повреждениями. Следователи в рамках расследования назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы.

18 июня в Рязанской области столкнулись четыре автомобиля. В результате восемь человек погибли на месте, 13 госпитализировали с различными травмами, среди пострадавших трое несовершеннолетних. Причиной аварии в МВД назвали выезд автобуса на полосу встречного движения.