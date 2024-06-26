Украина обвинила Шахназарова в «оправдании вооруженной агрессии»
Генпрокуратура Украины предъявила обвинения российскому режиссеру Карену Шахназарову в оправдании вооруженной агрессии против республики, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
Там уточнили, что Шахназарова подозревают в нарушении ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. В ведомстве заявили, что кинематографист систематически выражал поддержку российскому государству, «пользуясь популярностью и авторитетом в медиа». Его обвинили в «освещении российских нарративов и лозунгов».
Имя режиссера в сообщении не упоминается, но по сопровождающей публикацию фотографии понятно, что речь идет о Шахназарове. Также приводятся данные, указывающие на его личность, в том числе участие в создании интервью по теме суверенитета Украины и интересов России на видеохостинге YouTube в 2023 году.
«Я думаю, если уголовное дело [есть], то должны быть юридические основания. Человек должен совершить преступление. Я ничего не совершал», — заявил РБК Шахназаров.
В апреле Шахназаров заявил, что не стоит вырезать из фильмов российских актеров, выступивших с критикой спецоперации на Украине.
Несколько месяцев назад кинорежиссер высказал аналогичную позицию в одном из интервью. Он предостерег от «охоты» на критикующих спецоперацию актеров и отметил, что «важно не наломать дров», так как это «может породить раскол в обществе».
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024