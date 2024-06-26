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Политика ,  
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Украина обвинила Шахназарова в «оправдании вооруженной агрессии»

Карен Шахназаров
Карен Шахназаров (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Генпрокуратура Украины предъявила обвинения российскому режиссеру Карену Шахназарову в оправдании вооруженной агрессии против республики, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Там уточнили, что Шахназарова подозревают в нарушении ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. В ведомстве заявили, что кинематографист систематически выражал поддержку российскому государству, «пользуясь популярностью и авторитетом в медиа». Его обвинили в «освещении российских нарративов и лозунгов».

Имя режиссера в сообщении не упоминается, но по сопровождающей публикацию фотографии понятно, что речь идет о Шахназарове. Также приводятся данные, указывающие на его личность, в том числе участие в создании интервью по теме суверенитета Украины и интересов России на видеохостинге YouTube в 2023 году.

«Я думаю, если уголовное дело [есть], то должны быть юридические основания. Человек должен совершить преступление. Я ничего не совершал», — заявил РБК Шахназаров.

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В апреле Шахназаров заявил, что не стоит вырезать из фильмов российских актеров, выступивших с критикой спецоперации на Украине.

Несколько месяцев назад кинорежиссер высказал аналогичную позицию в одном из интервью. Он предостерег от «охоты» на критикующих спецоперацию актеров и отметил, что «важно не наломать дров», так как это «может породить раскол в обществе».

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Теги
режиссер Карен Шахназаров обвинения Генпрокуратура Украины
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