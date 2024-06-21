Минюст внес в реестр иноагентов режиссера Романа Качанова
Минюст внес в реестр иноагентов шесть человек, сообщается на сайте ведомства.
В реестр включены:
- француз Лоран Винатье, консультанта швейцарского Центра гуманитарного диалога, который в июне был арестован по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента;
- режиссер Роман Качанов;
- юрист и правозащитник Алексей Прянишников;
- муниципальные депутаты из Петербурга Владимир Волохонский и Никита Кириллов (сложил полномочия в марте этого года);
- политтехнолог Сергей Антонов.
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