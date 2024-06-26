Троих жителей Кузбасса задержали за организацию незаконной миграции

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Силовики задержали троих жителей Кемеровской области за организацию незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу трое местных жителей обвиняются в организации незаконной миграции на территории региона (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, преступную группу еще в 2021 году создал директор Единого центра тестирования и образования мигрантов. Он привлек к ней двух местных жителей, вместе с которыми организовал незаконное пребывание в России граждан Узбекистана. Для этого участники преступной группы проводили фиктивные экзамены на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства государства, а затем выдавали подложные сертификаты.

Задержание участников преступной группы прошло при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии. «В жилище обвиняемых и по месту их работы проведены обыски, в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на причастность к инкриминируемому деянию, денежные средства», — добавили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, обстоятельства и возможные соучастники устанавливаются.

24 июня 2024 года «РБК Приморье» писал, что во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника краевой миграционной службы. Полицейского подозревают в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции. В УМВД РФ по Приморскому краю подчеркивают, что сотрудник уволен из органов внутренних дел, при подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке.